2024年民航三大指標增長明顯

中評社北京1月10日電／據人民網報導，記者從9日舉辦的全國民航工作會議上獲悉：2024年，民航運輸生產規模再創新高，質量效益進一步提升。民航全行業全年共完成運輸總周轉量1485.2億噸公里、旅客運輸量7.3億人次、貨郵運輸量898.2萬噸，同比分別增長25%、17.9%、22.1%，較2019年分別增長14.8%、10.6%、19.3%。



2024年，民航積極服務對外開放，國際客運航班增至每周6400班，恢復至疫情前的84%，國際貨郵運輸量同比增長29.3%。新增“一帶一路”共建國家航點19個，我國至中亞、西亞、歐洲方向旅客運輸量超過2019年水平，分別增長152.4%、49.5%、25.7%。



2024年以來，民航持續做好C919和C909飛機證後優化適航審定，保障國產民機安全運行。目前，C909安全運行突破50萬小時，C919運送旅客突破100萬人次，國產飛機進入規模化發展、多用戶運營新階段。



民航局有關負責人表示，要在擴大運輸規模的同時，進一步提升發展綜合效益。2025年預計完成運輸總周轉量1610億噸公里、旅客運輸量7.8億人次、貨郵運輸量950萬噸。下一步要積極開拓市場，提高運營品質。優化國內航空快線品質，做深做實“干支通、全網聯”航空運輸網絡服務體系。加快國際航班恢復，力爭國際航班數量恢復至疫情前的90%以上。緊抓過境免簽政策全面放寬優化機遇，積極打造國際中轉市場。穩妥推進空鐵聯運，有效擴大航空市場輻射範圍。探索推進基本航空服務，更好服務邊遠地區人民群眾出行。