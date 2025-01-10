攜手打造沙中新能源合作標杆

阿爾舒巴赫光伏電站項目遠景。張可心 攝（圖片來源：央視新聞） 中評社北京1月10日電／據央視新聞報導，登上沙特阿爾舒巴赫光伏電站項目的“願景平台”，身後是起伏的丘陵，眼前的光伏面板宛如一片藍色汪洋。遠處，上百座線塔若隱若現。



“近年來，沙特在‘2030願景’框架下，全力推進經濟多元化和能源轉型。我們將這個可以俯視整個光伏電站的地方命名為‘願景平台’，寓意是推動共建‘一帶一路’倡議與沙特發展戰略對接，讓共同發展的願景不斷成為現實。”中國能建國際集團下屬中國能建國際工程公司副總經理兼阿爾舒巴赫光伏電站項目經理熊高峽表示。



“我們的項目從衛星圖上都可以看到”



阿爾舒巴赫光伏電站項目坐落在沙特麥加省吉達市以南約80公里處的荒漠中，由中國能源建設集團有限公司旗下國際集團、廣東火電工程有限公司和西北電力設計院共同承建。項目採用當前最先進的N形雙面光伏組件和平單軸自動跟蹤式支架，總裝機容量2.6吉瓦。作為全球最大在建單體光伏電站項目，項目包含光伏發電設施、升壓站、集控中心、架空線路以及配套附屬工程。



項目占地面積近53平方公里。乘車在現場穿行，“先走利雅得路，再上北京路，然後右拐上吉達西路”，熊高峽介紹，根據各參建方所在城市設置的路名，既方便記憶，易於快速定位工作區，又展現了項目參建方來自世界不同地方，共同為促進沙特綠色能源發展貢獻力量。



一組數字表明電站規模之大——81萬多根樁基、500多萬片光伏面板。“我們的項目從衛星圖上都可以看到。”熊高峽邊說邊打開手機上的衛星圖，只見一個直角梯形範圍內，一大片深色的方塊覆蓋了整個施工區域，表明光伏面板已全部安裝完畢。