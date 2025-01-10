牢記使命奮勇擔當　深化養老服務改革發展

中評社北京1月10日電／據人民網報導，近日，中共中央、國務院印發《關於深化養老服務改革發展的意見》（以下簡稱《意見》），首次在中央層面對養老服務工作作出系統性、總體性、框架性制度設計，具有重要意義和深遠影響。我們要以高度的責任感和使命感抓好《意見》的貫徹落實，讓全體老年人安享幸福晚年。



深刻領會深化養老服務改革發展的重要戰略意義和現實意義



老年人能有好的養老服務，是老百姓樸實的願望和對美好生活的向往，是習近平總書記始終牽掛的大事。黨的十八大以來，習近平總書記多次深入城鄉考察養老服務工作、看望慰問老年人，強調要拿出更多改革創新舉措，把養老等問題解決好，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障。黨的二十屆三中全會要求完善發展養老事業和養老產業政策機制，提出了一系列改革任務，為我們加快推進養老服務改革發展明確了方向。



當前，我國人口老齡化不斷加劇，老年人口數量多、規模大，高齡化、失能化、空巢化特點明顯，50後、60後新老人養老觀念更加多元，養老服務發展不協調不平衡問題逐漸凸顯。深化養老服務改革發展是貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨的二十屆三中全會決策部署的重要舉措，是實施積極應對人口老齡化國家戰略的必然要求，是億萬老年人及其家庭的現實需要和熱切期盼。



準確把握深化養老服務改革發展的總體要求



《意見》立足當前，面向未來，提出了深化養老服務改革發展的指導思想、基本原則、主要目標等總體要求，必須深刻領會，全面、系統、準確把握。



深化養老服務改革發展要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，把養老服務改革發展納入積極應對人口老齡化國家戰略的基本制度安排，融入中國式現代化建設總體部署。