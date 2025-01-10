歐盟：2024年為有記錄以來最熱年份

中評社北京1月10日電／據新華社報導，歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局10日確認，2024年成為自1850年有相關記錄以來最熱的年份，多項關鍵氣候指標破紀錄。



哥白尼氣候變化服務局當天發布新聞公報說，2024年全球平均氣溫達到15.10攝氏度，比上個最熱年份2023年高出0.12攝氏度，比工業化前（1850年至1900年）的氣溫水平高出1.6攝氏度。2024年是首個全球平均氣溫比工業化前水平高出1.5攝氏度以上的年份。2024年除7月份以外，全年其他月份全球月平均氣溫也均比工業化前水平高出1.5攝氏度以上。



哥白尼氣候變化服務局強調，上述數據並不意味著全球平均氣溫升幅已突破《巴黎協定》提出的把升溫控制在1.5攝氏度以內的理想目標。《巴黎協定》相關表述指全球多年的長期變暖情況，而非某月或某年一時升幅突破溫控目標。



數據還顯示，2024年7月22日全球日平均氣溫創下17.16攝氏度的新紀錄。哥白尼氣候變化服務局說，人類活動導致的氣候變化是全球地表和海洋表面溫度急劇上升的主要驅動因素，厄爾尼諾／南方濤動現象（ENSO）的演變等因素也導致了2024年的溫度異常。



該機構監測顯示，2024年大氣中二氧化碳和甲烷濃度均達到創紀錄水平，分別為422ppm（1ppm為百萬分之一）和1897ppb（1ppb為十億分之一）。2024年全球範圍還記錄了大量極端天氣事件，包括風暴、洪水、熱浪、乾旱和野火等。極端天氣事件發生頻率和強度不斷增加，對全球民眾的生計構成“重大風險”。