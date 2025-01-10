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印度中部一工廠煙囪坍塌　已造成4人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-01-10 20:34:18


印度中部一工廠煙囪坍塌。（圖片來源：央視新聞）
　　中評社北京1月10日電／總台記者當地時間1月10日獲悉，印度中部恰蒂斯加爾邦的一座鋼鐵廠煙囪9日下午坍塌，截至目前已造成4人死亡，仍有多人被困。

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