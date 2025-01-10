【
大
中
小
】 【
打 印
】
印度中部一工廠煙囪坍塌 已造成4人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-01-10 20:34:18
印度中部一工廠煙囪坍塌。（圖片來源：央視新聞）
中評社北京1月10日電／總台記者當地時間1月10日獲悉，印度中部恰蒂斯加爾邦的一座鋼鐵廠煙囪9日下午坍塌，截至目前已造成4人死亡，仍有多人被困。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：印度前總理辛格因何受敬仰？
(2025-01-10 14:28:58)
外媒：印度海軍三艘新艦艇將同日入列
(2025-01-07 10:58:31)
印媒：印度空軍發展面臨困境
(2025-01-04 10:11:38)
印度為何選擇購買俄羅斯的雷達？專家解讀
(2025-01-02 14:03:20)
印巴交換核設施清單
(2025-01-02 11:41:21)
印度前總理辛格去世，終年92歲
(2024-12-27 10:40:13)
印海軍摩托艇撞上渡輪 造成至少13人死亡
(2024-12-20 14:42:39)
印度輕型坦克完成高海拔試射
(2024-12-15 10:35:35)
印媒：印度將成立一支反無人機部隊
(2024-12-11 14:06:27)
外媒：印核潛艇成功試射潛射導彈
(2024-12-02 09:41:59)