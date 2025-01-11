美專家：美公眾最想避美中戰爭而非出兵保台

卡夫拉說，美國人說願意支持台灣，但一旦計入成本，事情就不那麼明朗 布魯金斯視頻 中評社華盛頓1月10日電（記者 余東暉）美國民調與政策專家指出，近年來雖然支持以非軍事手段援助台灣的美國人增多，但支持出兵防衛台灣的人並不占多數。美國公眾在美中關係中的首要任務是避免與中國發生軍事衝突，包括決策者在內的美國人很不願意直接出兵介入衝突。



美國智庫布魯金斯學會9日舉行“台灣和美國民眾如何看待台灣安全形勢”線上研討會，美台專家結合近年的民調結果，探討美國公眾對防衛台灣以及台灣民眾對美軍保台的看法。



芝加哥全球事務委員會公共意見與外交政策主任卡夫拉（Craig Kafura）表示，該會從上世紀70年代到2010年代所做的民調中，美國人對台灣的看法非常穩定。根據他們的“感覺溫度計”，美國人對台灣的感覺一直在40度到50度之間，處於中等。近年來有所升溫，根據2024年的民調，溫度上升到58度，與美國人對韓國的感覺一樣。



卡夫拉指出，美國人對台灣的擁抱度有所上升，但這種擁抱是很淺的。主要體現在有大約6成左右的受訪者支持台灣加入國際組織或簽署美台自貿協定，但也有很高比例的美國人說他們不知道支持台灣該做什麼，這不是他們關心的前沿問題。