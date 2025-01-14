陳清泉答中評：香港需留人才 深港珠聯璧合

香港首位中國工程院院士、被譽為“亞洲電動汽車之父”的陳清泉（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月14日電（記者 盧哲）香港首位中國工程院院士、被譽為“亞洲電動汽車之父”的陳清泉近日接受中評社記者訪問時談到，香港現時招覓人才方面已經做得不錯，下一步要思考如何留住人才。他認為，在這方面香港與深圳可以“珠聯璧合”，利用雙方的優勢使得“留才”條件更好，但前提是兩地在資源共享上能做得更好。另外，陳清泉認為，即使特朗普上台後對中國科創企業帶來某些限制，也不會影響中國創科的發展和自信。



由香港大學和大灣區低空經濟聯盟聯合舉辦的首屆低空峰會10日在香港大學拉開帷幕。峰會為期兩天，分別在香港和深圳前海舉行系列演講、研討及簽約活動。峰會首個演講邀請了陳清泉擔任主講嘉賓，陳清泉是電動汽車及智慧能源專家，香港大學榮譽教授，香港理工大學傑出教授，香港首位中國工程院院士，英國皇家工程院院士，世界電動車協會創始主席，被譽為“亞洲電動汽車之父”。他當天演講主題為“人工智慧引擎賦能低空經濟——從電動汽車到低空飛行器的挑戰”。快將88歲的陳清泉講足半小時，獲台下觀眾熱烈掌聲。陳清泉在演講中提到，有見於全國兩會及國家各部委過去一年來發佈的多項政策方案，可以看出低空經濟未來將會加速起飛。



在會後接受中評社記者訪問時，陳清泉談到正致力發展成為國際創新科技中心的香港，現時招覓人才的情況。他認為，近年香港發佈了各類政策，招覓人才方面做得不錯。“但招人才只是第一步。第二步是，招來以後能不能留住人才？留住以後能不能對香港、對大灣區以及對人才自己有益處？”



陳清泉說，香港是一個科技、科研的天堂。“香港的低稅率等的條件，使得在香港搞科研的環境實際上跟外國發達國家是一樣的，香港作為一個很好的科研天堂，又靠近深圳，你的發明要產業化，深圳就是一個很好的產業化的地方。所以香港和深圳一定要珠聯璧合。”陳清泉認為，要留住人才，香港和深圳可以攜手創造更佳的環境，“讓人才在香港創新，在深圳發展。”