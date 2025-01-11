國防部舉行中外媒體新春招待會

國防部10日晚在中國人民解放軍儀仗司禮大隊軍樂團舉行2025年中外媒體新春招待會（中評社 海涵攝） 以“奏響和平友誼號角”為主題的新春音樂會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京1月11日電（記者 海涵）國防部10日晚在中國人民解放軍儀仗司禮大隊軍樂團舉行2025年中外媒體新春招待會。中外媒體界人士、軍方代表、中央和國家機關新聞發言人等出席招待會。



中央軍委國際軍事合作辦公室領導在招待會上致辭表示，2025年，國防部新聞發布工作將迎來新的開端，將持續擴充國防部例行新聞記者會的中外媒體數量，策劃組織形式多樣的新聞發布和媒體採訪活動，用更加多元的視角、更加豐富的內容同大家分享中國軍隊的故事。



國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙主持招待會，他表示，新的一年，中國國防部將與中外媒體記者朋友一道，接續奮鬥，攜手同行，向世界講好中國軍隊的故事。



招待會上安排了一系列豐富多彩的互動體驗活動。解放軍文化藝術中心代表現場揮毫，為與會嘉賓題寫春聯、“福”字、扇面，彌漫著紅紅火火的中國年味兒。輕武器模擬射擊體驗讓參與者感受到輕武器射擊的過程，提供了沉浸式射擊體驗機會，吸引眾多中外媒體人士駐足。中外媒體參觀軍樂團內務，對井然有序的床鋪整理、個人物品擺放連連稱讚，也對解放軍的精神面貌有了更直觀的瞭解。壓縮幹糧、牛肉脯、罐頭等野戰食品受到中外媒體和嘉賓的青睞，這些野戰食品不僅滿足了大家對軍事食品的好奇心，更以其美味的口感和豐富的營養贏得贊譽‌‌。



以“奏響和平友誼號角”為主題的新春音樂會是今年國防部新春招待會的一大亮點。音樂會以《和平號角》開場，依次帶來了15首曲目。《祖國不會忘記》《強軍有我》《鋼鐵洪流進行曲》等軍樂鏗鏘有力，激情澎湃；《春節序曲》、《西游記》主題曲《雲宮訊音》、取材於新疆少數民族音樂的《陽光照耀塔什庫爾幹》等曲目或歡快或空靈，中華文化的深厚底蘊和多彩面貌由此呈現。值得一提的是，軍樂團還演奏了多首國外名曲，包括坦桑尼亞曲目《美麗富饒的非洲》、俄羅斯曲目《俄羅斯風情》、巴西曲目《蘭巴達》、德國曲目《歡樂頌》、美國曲目《長號之家》等，這一系列跨越國界的經典作品，不僅展示了軍樂團高超的演奏技巧，也體現了音樂作為跨國界語言的獨特魅力，讓現場觀眾在享受音樂的同時，也能感受到不同文化之間的交融與和諧。



整場音樂會氣氛熱烈、高潮迭起，多首精彩曲目引發了全場觀眾的熱烈反響，大家紛紛鼓掌並隨著節奏拍打節拍，共同沉浸在這場音樂盛宴中。隨著《歌唱祖國》旋律悠然響起，軍樂團和現場觀眾全體起立高聲歌唱，共同為整場音樂會畫上了圓滿句號。

