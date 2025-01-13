朱慶峰答中評：發展低空經濟 深港合作重要

深圳市航空業協會會長朱慶峰（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月13日電（記者 盧哲）深圳市航空業協會會長朱慶峰近日接受中評社記者訪問時表示，發展低空經濟，香港有資金、金融地位和大學研究的優勢，而深圳有科技創新及地方的先發優勢，兩地優勢互補，一定能促進產業以至整個大灣區互聯互通的發展。他認為，下一步香港和深圳的合作將會是一個很不一樣的全面深入的合作。朱慶峰又提到，要加快深港兩地低空領域的合作，法律的建立尤為關鍵。



由香港大學和大灣區低空經濟聯盟聯合舉辦的首屆低空峰會10日在香港大學拉開帷幕。峰會為期兩天，分別在香港和深圳前海舉行系列演講、研討及簽約活動。深圳市航空業協會會長朱慶峰在此間表示，深港兩地政府都很重視並積極推動低空經濟，相信2025年是低空經濟快速發展的一年，大有可為。他表示將與香港共享資源、優勢互補，共同推動深港兩地低空經濟產業融合發展，全力推動香港加快融入粵港澳大灣區低空經濟產業，包括共同推動深港兩地的無人機物流、低空跨境航線，以及出入境及清關安排和基礎設施配套等的落地。



在接受中評社記者訪問時，朱慶峰表示，現時發展低空經濟，深港合作非常重要。他舉例說，在通用航空領域，目前國內的生產製造各方面還是屬於比較偏弱的，未來在相關領域中，引進還是佔很大的比重。“例如歐美的小飛機製造以及整個技術的引進。在這方面來說，香港可以作為一個橋頭堡，把國外的先進技術引進來，然後我們再做創新、深港兩地再在這方面去聯動。這是一個很好的優勢互補。”



朱慶峰認為，香港有資金、金融地位、大學研究的優勢，而深圳有科技創新的優勢、地方的先發優勢，兩地優勢互補，一定能促進產業發展。“例如深港兩地的無人機物流人員的飛行，連起來之後，兩地聯手推動整個大灣區的互聯互通就更簡單了。因此，下一步香港和深圳的合作將會是一個很不一樣的全面深入的合作。”