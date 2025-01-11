陳美寶：發展低空經濟監管沙盒試點首季推行

香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月11日電（記者 盧哲）香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶10日出席由香港大學與大灣區低空經濟聯盟聯合舉辦的首屆低空峰會時表示，監管沙盒試點項目將會在今年第一季陸續推行，助力香港低空經濟規劃。首批項目共收到72份申請，包括來自內地、本地及科研大學機構，涉及包括物流配送及公共服務及科研應用等不同場景。她表示，港府會全速檢討法例、基礎建設規劃及大灣區低空跨境通道藍圖。



當天，由香港大學和大灣區低空經濟聯盟聯合舉辦的首屆低空峰會在香港大學拉開帷幕。峰會為期兩天，將分別在香港和深圳前海舉行系列演講、研討及簽約活動。陳美寶出席了下午的峰會並發表致辭。



陳美寶表示，眾所周知，在內地，二○二四年被稱為“低空經濟”元年。去年三月，低空經濟首次被納為國家的《政府工作報告》，強調要積極推動低空經濟發展作為新增長引擎。“正如國家主席習近平所說，我們要極力尋求新的經濟增長點，帶出新的經濟新質生產力。”陳美寶說，香港作為“一國兩制”之下的特區，背靠祖國，亦聯通國際，更加應該在這一方面努力尋求一個新的增長點。國務院在去年三月之後亦隨後推出一系列措施，為低空經濟發展注入動力。剛剛在上個月，國家發展和改革委員會更成立了低空經濟發展司，專責擬訂和落實未來低空經濟發展的戰略及中長期發展。低空經濟已成為國家整個宏觀經濟布局之中不可或缺的一環。



陳美寶說，全國各地推動低空經濟的舉措，可以看到生機處處、生機蓬勃，不少大灣區城市更是積極響應。香港作為粵港澳大灣區一個主要城市，我們亦要不失良機，全力開展低空經濟發展，積極融入國家發展大局。