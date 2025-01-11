中國海外安全論壇：應對複雜風險與挑戰

中國人民大學安全研究院院長陳岳主持《中國海外安全風險藍皮書》（2025）發布會（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月10日電（實習記者 梁夏欣）《中國海外安全風險藍皮書》（2025）發布會暨中國海外安全高端論壇1月24日在京舉行。此次會議由中國人民大學國家安全研究院與中國海外安全研究所主辦，由中海安（北京）咨詢有限公司承辦，中國海外安全研究所有限公司（香港）協辦。中國人民大學黨委副書記鄭水泉、國資委國有重點大型企業監事會原主席劉順達、中共中央對外聯絡部原副部長于洪軍出席發布會並致辭，發布會由中國人民大學安全研究院院長陳岳主持。



鄭水泉在致辭中首先歡迎各界人士的到來，並對藍皮書的發布暨中國海外安全論壇的召開表示祝賀。他強調，面對全球形勢與挑戰出現的新變化，研究應從以下幾個方面加強：一是深化跨學科合作與交流；二是加強實證研究，通過數據分析為政策制定提供支撐；三是推動國際合作與交流，促進各國學者間的合作；四是關注新技術的影響，研究其在海外安全中的應用。最後，他希望專家學者保持敏銳洞察力，創新思維，共同推動海外安全研究的深入發展。



劉順達在致辭中指出，海外風險管理是當前的重要課題，尤其在全球形勢變化下，中國需要在雙循環戰略中加強內外部風險的應對。他指出，標準化建設對提升中國市場的質量至關重要，缺乏統一國際標準已成為制約發展的瓶頸。因此他呼籲學術界與政策界緊密合作，推動理論成果的實踐應用，落實中國式現代化戰略，共同推進國家高質量發展。



于洪軍通過視頻形式發表了致辭。他認為，目前全球局勢動蕩，中國作為負責任的大國，積極推動全球治理變革並加強與發展中國家的合作，致力於構建人類命運共同體。中國的外交政策著眼於穩定大國關係和管控國際分歧，在此基礎上，拓展海外利益時需要格外關注安全風險管理。為此，涉外企業必須遵循合規原則，並密切關注合作國的政治、經濟和社會環境，以確保可持續發展。



在《藍皮書》發布環節，課題組對此輪研究的方法創新與內容創新等進行了全方位解讀。《藍皮書》（2025）聚焦於全球安全格局的重大變化及其對中國海外安全和利益的深遠影響，結合大數據分析與定量模型，深入探討了2025年中國海外安全的關鍵風險與挑戰，特別是對十大熱點國家和問題的綜合評估。此外，藍皮書首次推出了中國海外投資綜合安全風險指數，為中國企業海外投資決策提供重要的風險管理工具。