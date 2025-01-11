提振內需消費　穩樓市政策續發力

預計今年社會消費品零售總額同比增長5.5%左右，居民消費支出增速約7%左右。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月11日電／據大公報報導，國新辦於1月8日舉行國務院政策例行吹風會，介紹加力擴圍實施“兩新”政策有關情況。國家發展改革委副主任趙辰昕在會上表示，2024年“兩新”工作的實施情況，可以概括為四個“效果明顯”，包括激發消費活力效果明顯、拉動投資增長效果明顯、促進產業升級效果明顯和支撐綠色轉型效果明顯。至於“2025年加力擴圍實施‘兩新’政策，目前總體考慮是，增加資金規模，擴大支持範圍，優化實施機制，放大撬動效應，深入推進‘四大行動’。”



在筆者看來，2025年外部環境變化帶來的不利影響凸顯，國內需求提振仍需發力，產業結構轉型升級已進入深水區，中國經濟增長將面臨不小的壓力。基於2025年，製造業和基建投資仍將是拉動投資的重要引擎，預計2025年固定資產投資（不含農戶）同比增長4.0%，增速高於2024年。此外，全年消費支出貢獻率有望升至65%，拉動國內生產總值（GDP）增速約3.25個百分點，為經濟增長保持韌性“保駕護航”。



財策喚醒更多消費需求



對於2025年重點任務第一項就是大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。為提振消費，哪些領域需要重點關注？具體實施路徑是什麼？筆者認為需要強化對重點區域消費關注。因為一線城市特別是國際消費中心城市是擴大城鎮消費的領頭羊，六座消費萬億之城社零總額占全國社零比例超過十分之一。



也要保持重點城市的消費持續增長，需要從居民收入持續增長，社會保障制度完善、增加持續的服務供給能力等多方面發力。



具體來看，由於居住及相關生活用品消費支出占到居民消費支出的比例約四分之一，居民住房需求的改善將推動家居、裝潢及建材等商品的消費支出。



同時，有必要以財政政策解決居民消費後顧之憂，喚醒更多消費需求。一方面，提高退休人員、城鄉居民養老金水平，增加醫保補助；發行超長期特別國債，其所帶來的財政撥款，用以提高困難居民收入。另一方面，以更大力度的財政補貼，推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品給予購新補貼，預計2025年汽車、家電等大件耐用消費品需求有望得到進一步釋放。