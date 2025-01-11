李強主持召開國務院黨組會議

1月10日，國務院總理、黨組書記李強主持召開國務院黨組會議，學習貫徹習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上的重要講話和全會精神，部署進一步推動政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。丁薛祥出席。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月11日電／據新華社報導，1月10日，國務院總理、黨組書記李強主持召開國務院黨組會議，學習貫徹習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上的重要講話和全會精神，部署進一步推動政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。



會議指出，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上發表的重要講話，深刻把握反腐敗鬥爭基本規律，深刻分析當前反腐敗鬥爭形勢，對堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰提出明確要求，對以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障作出戰略部署，具有很強的政治性、思想性、指導性，為深入推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭提供了根本遵循。國務院黨組和國務院各部門黨組（黨委）要切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神和中央紀委四次全會部署上來，進一步增強政治自覺，把擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”，體現到扎實推動高質量發展、推進全面從嚴治黨的實際行動中。



會議指出，過去一年，國務院黨組和國務院各部門黨組（黨委）認真貫徹黨中央決策部署，扎實開展黨紀學習教育，推進政府黨風廉政建設和反腐敗工作取得新成效。新的一年，要增強憂患意識，堅定決心信心，把政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭不斷引向深入。要強化正風肅紀，鞏固深化黨紀學習教育成果，持續糾治“四風”。要強化反腐倡廉，嚴肅查處以權謀私、權錢交易、利益勾連等問題。要強化制度保障，用制度管權管錢管人，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



會議強調，國務院黨組要堅持用改革精神和嚴的標準，切實擔負起全面從嚴治黨主體責任。要從嚴從實加強政府自身建設，進一步提升政府履職能力，抓緊抓實各項政策落地見效，迎難而上全面深化改革，凝聚協同聯動的發展合力，奮發有為做好經濟社會發展各項工作。黨組同志要履行好“一崗雙責”，加強黨性修養，帶頭廉潔自律，永葆清正廉潔本色。



丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中、王小洪、吳政隆、諶貽琴出席。