趙樂際主持全國人大常委會黨組舉行會議

1月10日，中共全國人大常委會黨組舉行會議，學習貫徹習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上的重要講話精神，結合人大黨建和工作實際，研究貫徹落實措施。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長、黨組書記趙樂際主持會議並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月11日電／據新華社報導，中共全國人大常委會黨組10日舉行會議，學習貫徹習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上的重要講話精神，結合人大黨建和工作實際，研究貫徹落實措施。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長、黨組書記趙樂際主持會議並講話。



會議指出，習近平總書記的重要講話充分肯定過去一年全面從嚴治黨取得的新進展新成效，深刻分析當前反腐敗鬥爭形勢，強調必須堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，對堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰提出明確要求，對深入推進全面從嚴治黨作出戰略部署。講話高屋建瓴、思想深邃、內涵豐富，具有很強的政治性、思想性、針對性、指導性，為新時代新征程深入推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭提供了重要遵循。全國人大各級黨組織和黨員幹部要結合實際深入學習貫徹，做到落實見效。



會議強調，要深刻領會和把握黨中央對反腐敗鬥爭的形勢分析和重大部署，牢記習近平總書記的諄諄教誨，堅定反腐敗鬥爭的信心和決心，不斷完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的機制和措施，切實把黨中央關於全面從嚴治黨部署要求落實到位。要加強黨性修養、提高思想覺悟，把政治修養擺在黨性修養的首位，從黨的創新理論中汲取黨性滋養，把學習遵守貫徹黨章黨規黨紀作為黨性修養的重要內容。黨組同志要嚴於律己、以身作則，堅持以馬克思主義政治家的標準嚴格要求自己，在學習黨的創新理論、嚴守黨的紀律規矩、弘揚黨的優良傳統和作風等方面發揮表率作用，永葆共產黨人清正廉潔的政治本色。



會議強調，要認真履行全面從嚴治黨主體責任。常委會黨組和機關黨組、分黨組要知責、擔責、履責，黨組書記要擔負起第一責任人職責，黨組成員要落實好“一崗雙責”，一級帶一級，管好班子、帶好隊伍、抓好落實，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。要持之以恒加強紀律和作風建設，扎實推進黨紀學習教育常態化長效化，使紀律教育貫穿幹部成長全周期、融入組織管理全過程，嚴格執行黨的紀律，嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，以作風轉變促工作落實。要把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來，引導幹部樹立和踐行正確政績觀，在遵規守紀中改革創新、幹事創業。



中共中央政治局委員、全國人大常委會黨組副書記李鴻忠，全國人大常委會黨組成員肖捷、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾、劉奇出席會議。