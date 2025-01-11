蔡奇出席新興領域黨建工作座談會

1月10日，新興領域黨建工作座談會在北京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月11日電／據新華社報導，新興領域黨建工作座談會10日在京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關於黨的建設的重要思想，堅持和加強黨的領導，堅持以人民為中心，堅持問題導向，突出抓好新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設，著力健全黨的組織體系，著力強化政治引領和服務管理，著力完善黨建工作體制機制，不斷增強黨在新興領域的號召力凝聚力影響力，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻力量。



蔡奇指出，習近平總書記對加強新興領域黨的建設多次作出重要論述和重要指示，為我們做好工作指明了方向。要深入學習貫徹，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，以強烈的責任感緊迫感加強新興領域黨建工作。



蔡奇強調，要準確把握加強新興領域黨建工作的任務要求，釐清“新”在哪裡、“難”在哪裡、“落”在哪裡，引導促進新興領域各類組織健康發展，引導促進新興領域各類群體堅定不移聽黨話跟黨走。要堅持守正創新，不斷探索黨建工作的思路、方法和手段，著重抓好黨的組織覆蓋和工作覆蓋，增強黨組織的政治功能和組織功能，建設過硬的黨組織書記和黨務工作者隊伍，鞏固網上陣地和網下陣地。要提高新經濟組織黨建工作質量，非公有制企業黨建重在鞏固提升，混合所有制企業黨建重在分類推進。要深入推進新社會組織黨建工作，理順工作機制，加強分類指導，強化作用發揮，深化行業協會、商會黨建工作和改革發展。要加強新就業群體黨建工作和服務管理，堅持“管行業也要管黨建”要求，抓好流動黨員教育管理，加強關愛服務，落實平台企業責任和屬地責任，構建和諧勞動關係，充分發揮他們在社會治理中的積極作用。要加強新興領域黨建工作的組織領導，健全工作機制，壓實各方責任，強化指導保障，不斷開創新興領域黨建工作新局面。



中共中央政治局委員、中央組織部部長李幹傑主持會議。



中央網信辦、人力資源社會保障部、市場監管總局、上海市、山東省負責同志和部分專家學者、基層代表作了發言。各省區市和新疆生產建設兵團負責同志、社會工作部部長，中央和國家機關有關部門負責同志，有關專家學者、非公有制企業、基層代表等參加會議。