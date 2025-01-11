何衛東出席中央軍委紀委擴大會議

中評社北京1月11日電／據新華社報導，中央軍委紀委擴大會議10日在京召開。中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東出席會議並講話，強調要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，為打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰提供堅強保障。



何衛東指出，過去一年全軍紀檢監察工作取得新的成效和進步。今年要深入推進政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣，高壓嚴治反腐懲惡，深化行業領域整肅治理，馳而不息糾治“四風”頑疾，扎實抓好整頓思想、整頓用人、整頓組織、整頓作風、整頓紀律，持續純淨政治生態。要圍繞中心、服務大局，督導以戰領建有效落實，推動規劃執行攻堅，助力深化改革創新，充分發揮監督保障執行作用。要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅持黨性黨風黨紀一起抓，注重辦案、整改、治理貫通發力，深化跨部門、跨領域、跨軍地聯動聯治，壓緊壓實管黨治黨責任鏈條，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。



中央軍委委員、軍委紀委書記張升民主持會議並作工作報告。軍委紀委監委成員、各部門各單位有關領導參加會議。