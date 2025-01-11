2025年粵澳合作聯席會議舉行

圖為會議現場。澳門特區政府新聞局供圖（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月11日電／據人民日報報導，2025年粵澳合作聯席會議9日舉行，澳門特區行政長官岑浩輝和廣東省省長王偉中分別率領兩地政府代表團出席會議。會議以“深入學習貫徹習近平主席重要講話、重要指示精神，務實推動粵澳多領域合作，縱深推進新階段粵港澳大灣區建設”為主題，岑浩輝、王偉中共同主持會議並作主題發言。



中央港澳工作辦公室（國務院港澳事務辦公室）副主任、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任鄭新聰，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室三局副局長王金玉出席會議。



岑浩輝指出，粵澳攜手共進，把握定位、創新思維、更大力度推進橫琴粵澳深度合作區建設；強化規則銜接、機制對接，深化粵港澳大灣區合作，實現協同發展；更好發揮“一國兩制”制度優勢，在國家高水平對外開放中更好發揮作用，在國際舞台上展現更大作為；整合優勢資源，統籌推進粵澳產業、科技、會展商務、文化教育、醫療衛生、基礎設施等各領域合作。



王偉中表示，粵澳雙方要牢記開發橫琴的初心就是為了澳門經濟適度多元發展，扭住“澳門＋橫琴”新定位，認真謀劃橫琴粵澳深度合作區建設第二階段目標任務，推動各項建設取得新的更大成效。要強化規則銜接和機制對接，優化“澳車北上”通行政策，促進金融市場互聯互通，加強法治建設合作，合力打造粵港澳大灣區高水平人才高地。要充分發揮各自獨特優勢，以科技創新合作引領大灣區新質生產力發展，持續加強文旅、投資、商貿、會展、體育、中醫藥等領域合作。要深化社會領域合作，提升政務服務便利化水平，完善跨境醫療合作機制，支持粵澳兩地青年交往交流交融，共同加強生態環境保護，持續增進民生福祉。



鄭新聰表示，這次會議研究探討深入、合作意願真誠，取得了豐碩成果，是一次高質量的聯席會議。希望兩地以更開闊的視野、更開明的思維，雙向奔赴、同題共答，充分發揮兩地各領域之所長，深化合作共謀發展的同時，更好服務國家發展大局。澳門中聯辦將認真貫徹落實習近平總書記視察澳門、橫琴系列重要講話精神，積極發揮聯絡協調作用，為深化粵澳合作做好全方位服務工作，支持兩地協同聯動高質量發展。