2024年度安全生產和消防工作巡查已完成

中評社北京1月11日電／據人民網報導，記者10日從應急管理部獲悉：根據國務院2024年度安全生產和消防工作考核巡查統一安排部署，22個考核巡查組已按計劃完成31個省份和新疆生產建設兵團現場考核巡查，完成國務院安委會42個成員單位現場考核。其間，延伸考核巡查了64個市級政府，明查暗訪重點行業領域企業單位1734家，發現問題隱患6567項，其中重大事故隱患176項，移交倒查責任問題線索96項。



各考核巡查組聚焦突出問題隱患、重大事故隱患和群眾身邊安全隱患，直奔企業單位查找問題，開展指導幫扶，溯源政府和有關部門履職情況。考核巡查中發現各地存在一些典型問題：個別地方政府和有關部門在落實責任、主動擔當上仍有欠缺，有的地方未能統籌好“拼經濟”與“保安全”，燃氣、建築施工、消防、工貿、危險化學品、礦山、道路交通等一些重點行業領域重大隱患仍然較多；群眾身邊的問題隱患依然突出，消防、建築、燃氣、教育等與群眾生產生活密切相關的領域舉報反映問題較為集中。



各考核巡查組將受理舉報作為服務群眾的重要途徑，加大宣傳力度，加強跟蹤督辦，堅決查處群眾身邊的安全生產和消防安全重大問題隱患。考核巡查期間，共接到各類群眾舉報線索4280項，查實1664項。對查實的問題隱患和違法違規行為，考核巡查組已移交地方按規定程序嚴肅查處。



對考核巡查組初步反饋的問題隱患，各省級黨委政府和國務院安委會各成員單位高度重視，及時研究部署整改工作，推動問題隱患立查立改、閉環銷號，對重大事故隱患實施掛牌督辦，啟動倒查責任機制，堅持標本兼治，推動整改提升。