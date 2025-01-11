第十次古籍數字資源發布　新增18705部

第十次古籍數字資源聯合發布會（圖源：新華社） 中評社北京1月11日電／據新華網報導，1月10日，國家圖書館（國家古籍保護中心）組織召開第十次古籍數字資源聯合發布會。由國家圖書館、首都圖書館、上海圖書館、南京圖書館、甘肅省圖書館、揚州市圖書館、澳門大學圖書館、孜珠寺等8家古籍收藏單位攜手免費面向社會新增發布古籍資源18705部（件）。本次發布是國家圖書館2025年元旦、春節系列活動之一。



會上，國家圖書館（國家古籍保護中心）公布古籍普查登記書目數據的最近更新情況。2024年“全國古籍普查登記基本數據庫”新增發布55家單位古籍普查數據116346條1009870册。累計發布319家單位古籍普查數據941708條8982920册。另外，《文獻》雜誌完成全部已刊發論文數字化工作，已於“中國古籍保護網”發布2024年第1、2期，其餘將陸續發布。



本次國圖發布漢文古籍296部，其中善本53部，普通古籍243部；少數民族文字古籍發布56部；石刻拓片數字資源188種。善本的53部中宋金元本42部，多為存世孤罕的版本。發布民文古籍56部，文種以藏文、蒙古文、滿文為主，選目突出多民族文化交往交流交融。發布的拓片數字資源188種，其拓片原件征集自河南中州古籍出版社，原碑為清代及民國時期刻立於河南省洛陽市的石碑。



首都圖書館發布國家古籍文獻163部（含全文數據67部）；吳曉鈴先生贈書407部；同時發布“首都圖書館藏國家珍貴古籍圖錄知識庫”和“《牡丹亭》專題數據庫”。