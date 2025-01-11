海峽兩岸青年在陝西尋跡中華文化

“漢唐文化冬令營”活動現場（圖源：西安交通大學官網） 中評社北京1月11日電／據新華社報導，10日上午，600餘名台灣青年與大陸青年在陝西西安共同參加了“2025海峽兩岸千名大學生漢唐文化冬令營交流分享暨迎春聯歡會”。



“這是我首次來到西安，在參觀博物館時，我切身體驗到‘紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行’，歷史遺跡和文物讓我感受到中華文化的沁潤。”台灣青年薛博恩在分享環節說，“令我印象最深的是兵馬俑色彩還原3D投影，現代科技不僅重現了鮮活的歷史，也成為文化傳承的重要橋梁。”



讓台灣青年林依婷感到驚喜的是古都西安正在不斷推陳出新，成為推動科技發展的重要力量，“在高新技術產業園區中，聚集了許多專注於人工智能、大數據、生物科技等前沿領域的企業，其創新成果充分展示了高科技產業的勃勃生機”。



據介紹，“2025海峽兩岸千名大學生漢唐文化冬令營”活動於1月2日開始，為期兩個月。這一活動是以青年為主體、以文化為主線，由西安交通大學等10餘所陝西高校及陝西省台聯、神木市台灣青年就業創業基地、兩岸青年創業孵化器聯盟西北代表處等單位共同舉辦，包括“長安回望，攜手可期”兩岸大學生交流營、“以建築看西安”台灣青年陝西文化交流營等12項活動。