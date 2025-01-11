國際貨幣基金組織認同香港國際金融中心地位

中評社北京1月11日電／據新華社報導，根據香港特區政府新聞公報10日消息，國際貨幣基金組織當日表示，認同香港作為國際金融中心的地位和功能。



據悉，國際貨幣基金組織代表團完成就香港特別行政區的2024年第四條磋商討論後，1月10日就其評核發表初步總結，並作上述表示。該代表團於2024年11月11日至22日訪問香港，其間就香港特別行政區的2024年第四條磋商，與特區政府官員、金融監管機構及私營機構代表進行討論。



代表團認為，儘管面對多重挑戰，香港經濟正逐步復甦。香港的金融體系在穩健的制度框架、充足的政策緩衝空間，以及聯繫匯率制度暢順運作下仍然強韌。目前香港特區政府逐步整合財政的方向和路徑是合適的。在考慮到新的收入措施、控制支出的成效以及與疫情相關的開支逐步減少的條件下，香港的財政空間仍然充裕，財政赤字將進一步收窄。預計香港的實質本地生產總值在2024年和2025年均會增長2.7%。



特區政府財政司司長陳茂波說，歡迎代表團認同香港經濟正穩步復甦。代表團再次肯定香港金融體系韌性，我們會繼續鞏固提升香港國際金融中心地位，發揮好“一國兩制”下“內聯外通”的獨特功能。



陳茂波說，面對複雜多變的外圍政經環境，以及香港經濟結構處於調整過程，特區政府會以節流為主導策略，在數年內恢復收支平衡。節流方面，會管控經常開支增長以逐步收窄收支差距；開源方面，會保持香港簡單低稅制的競爭優勢，並兼顧社會實際情況，避免削弱經濟恢復的動力，以“能者多付”為原則，盡量減低對市民的影響。



香港金融管理局總裁餘偉文表示，正如代表團指出，香港經濟高度開放，金融服務業規模龐大，並與全球接軌，因此聯繫匯率制度仍然是最適合香港的安排。金管局會繼續保持警覺，維護金融穩定，同時提升香港作為國際金融中心的地位。