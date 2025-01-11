香港論壇探討粵港澳大灣區法律、規制與治理

中評社北京1月11日電／據新華社報導，“粵港澳大灣區法律與政策論壇2025”10日在香港城市大學開幕。與會嘉賓將在一連兩日的論壇中就大灣區的法律、規制與治理進行探討。



香港城市大學法律學院副院長丁春艶在開幕式上致辭說，本屆論壇的與會者不僅限於法律領域，還包括來自公共事務、商業等領域的專家學者，這是一次跨學科研究和討論的有益嘗試。粵港澳大灣區的法律、規制與治理是非常有意義的議題，期待大家共同探討其中的機遇和挑戰。



香港特區政府律政司副司長張國鈞說，粵港澳大灣區建設是國家重點戰略，是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。香港特區把握大灣區的發展機遇，將為社會各界開拓發展新空間。要建設好大灣區、用好大灣區“一國、兩制、三法域”的獨特優勢，區內的法治建設至關重要。



橫琴粵澳深度合作區法律事務局局長鐘穎儀表示，法律、規制與治理是粵港澳大灣區高質量發展的重要保證。橫琴粵澳深度合作區高度重視法治創新，推出了規範上市條件的地方性法規，同時不斷提升仲裁和調解服務的國際化水平，出台了全鏈條的法律服務業扶持辦法等。



據介紹，本屆論壇議程分為“大灣區制度設計之回顧與前瞻”“大灣區規則與機制建設之現狀評估與建議”“大灣區四大合作區發展路徑探索”“大灣區區域治理：挑戰與創新”四部分，約20位專家學者將進行演講與分享。



