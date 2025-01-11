內地首批進口國外水果直供澳門

中評社北京1月11日電／據新華社報導，10日凌晨5時，110件、1355公斤來自智利、厄瓜多爾、越南等國的車厘子、香蕉、火龍果等水果，在珠海貼上“原箱加貼標識”後搬運上車，經拱北海關所屬香洲海關監管後，通過拱北口岸出口運往澳門。



這是內地首次實現外國進口水果“再出口”至澳門，標誌著此後經拱北關區註冊登記的出境水果包裝廠均可開展內地進口的國外水果供應澳門業務。



“澳門對內地及國外水果的需求量大。過去，我們主要依賴香港拆貨運至澳門，價格高、品種少，運輸成本偏貴。沒想到，‘新政’這麼快就來了，幫我們打通了更多的國外水果供應渠道，豐富了澳門水果品種，還能發揮穩定市場價格的作用，解決行業發展問題。”澳門水果業界代表曾廣信說。



珠海市銘康果蔬配送有限公司是供澳水果配送的主要經營方之一。該公司副總經理張剛說：“新模式給我們業務帶來了新的增長點。以前，我們只能供應國產水果給澳門，現在從十多個國家和地區進口的水果也可以供澳，貨源拓寬了，銷售渠道也在增加。”



據瞭解，1月9日，拱北海關與澳門市政署簽署了《關於開展進口國外水果檢驗檢疫監管合作備忘錄》。“內地進口水果直供澳門”正是落實監管合作的成果。符合內地要求進口的國外水果，可通過內地註冊的包裝廠供應澳門，提供相關記錄，確保產品可追溯。該做法不僅實現了內地進口國外水果出口澳門“零”的突破，同時澳門認可內地檢驗檢疫結果，也是推進兩地規則銜接、機制對接的制度性創新。