中評社北京1月11日電／據大公報報導，中國國家統計局近日公布，去年12月全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.1%，符合市場預期，但漲幅較11月回落0.1個百分點，創去年3月以來的9個月新低，亦為4月以來最弱升幅。其中，城市上漲0.1%，農村持平。



總體顯示刺激性政策措施效果較弱，即是在跨年等消費節點下，內需仍持續疲軟。料今年政策面將進一步發力“兩新”等政策刺激消費，或短期有利消費，但長期或對物價影響較小。



同時，近年在經濟環境疲弱、技術革新，及消費群體、模式及追求等方面的改變下，中國“消費降級”趨勢持續。在2023年末以低價作為主要競爭策略的中國電商拼多多市值首次超越阿里巴巴（09988），今年外國品牌在華銷售下滑，全國電影市場遇冷等方面均有體現。



布局性價比較高消費類型



有數據顯示，截至去年11月27日，全國電影票房突破400億，但出票總數量僅有9.46億張，觀影人數預估為4.11億，人均觀影頻次為2.20次，非節假日時段的部分影院場均觀影人次甚至不足5人，較往年嚴重回落。近年興起的“穀子經濟”亦有受其推動。料未來中高端消費相對疲弱，投資者應主要布局性價比較高的消費類型。



此次CPI數據公布後，市場對“消費降級”概念熱情加深，一度刺激相關概念個股上揚。1月9日，恒指反復上落下，兩“即食面”巨頭逆勢抽升，康師傅控股（00322）收升12.22%報11.20元，統一企業（00220）收升6.74%報7.92元。



此外，面對複雜且具不確定性的國際經濟及政治局勢，及中國消費不振等現狀，政策面或會以綜合手段積極應對，可憧憬更多政策空間推動內需、經濟、股市及樓市等﻿復甦，但仍待觀察實際落實情況和效力。總體仍需加大政策支持和落實，採取非常規特別手段，及從提高居民收入和幸福感等角度，以更強效的擴內需政策支持，以刺激消費回升。



（作者為香港股票分析師協會主席，證監會持牌人士，並未持有上述股份）