沃爾瑪成功轉型　上望100美元

沃爾瑪（WMT.US）（圖片來源：大公報） 中評社北京1月11日電／據大公報報導，零售巨頭沃爾瑪（WMT.US）已成功將其遍布全美超過4600家門市的龐大網絡，轉變為對抗純電子商務競爭對手的強大優勢。食品雜貨業約占美國銷售額的60%，而由於沃爾瑪已占美國食品雜貨零售業約25%的份額，因此很少有競爭對手能在規模、定價能力和供應商關係上與之匹敵。



在過去的幾個季度中，沃爾瑪一直專注於降低其產品組合的價格，但關稅的潛在提高可能會改變這一狀況。沃爾瑪在上年第三季度下調了約6000種商品價格，其中包括雜貨店的約3000件商品。儘管如此，如果特朗普實施關稅上調，沃爾瑪可能不得不提高價格。



隨著美國總統大選結束和通脹壓力緩解，加上廣泛的折扣活動刺激，美國消費者支出規模持續擴張。2024年11月及12月“假日購物季”的線上消費按年增長了8.7%，創下了2414億美元的電子商務銷售新紀錄。其中，超過一半的線上消費用於購買電子產品、服裝和家居用品，這個購物季是零售巨頭一年中最關鍵的銷售時期，有望推動美國2024年第四季度GDP年化季率實現2.4%增長。



沃爾瑪中國於上年12月在雲南省昆明市開設了兩家新一代門市，標誌著該零售商的轉型策略邁出了重要一步。新一代商店融合了以顧客為導向的設計原則，涵蓋16個主題部分，反映早餐、火鍋、旅行、寵物護理和全球產品等日常消費場景。沃爾瑪表示，其目標是透過增強產品供應、擴大全通路能力以及創造長期價值來培養更深層的客戶忠誠度，從而滿足消費者的精準需求。



收入及利潤續強勁增長



沃爾瑪已於去年11月發布三季度業績，收入按年增長5.5%至1696億美元，比預期1675億美元略優。經營利潤按年增長8.2%至67億美元；經調整每股收益按年增長14%至0.58美元，預期為0.53美元。集團的收入及利潤繼續強勁增長，上年已經三次上調全年收入及利潤指引。隨著假日購物季開始，預計其增長勢頭將延續。



沃爾瑪不僅在適應電子商務時代，而且還在積極塑造零售業的未來。隨著其商品於今年開始有望加價及於內地利用新模式設立新分店，有助推進未來集團業績，故可作中長期持有。股價走勢方面，股價於2022年5月中見了37.7美元低位，其後便沿著10周線及20周線平穩地上升至近期96美元歷史高位。投資者可於50天線89美元左右吸納，中長期看100美元以上，不設目標價，跌穿200天線止蝕。