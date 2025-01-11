美匯強勢　帶動金價挑戰2700美元

金價走勢。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月11日電／據大公報報導，本周初黃金受特朗普關稅消息，及美國經濟數據超預期影響大幅波動，最低曾觸及2614美元。隨後因美國12月“小非農”不及預期錄得三連漲，從2636美元大升34美元至2670美元，為12月16日以來最高位。



基本面上，美媒消息指特朗普預計將在上台後對交易夥伴徵收關稅，美匯指數連續三日走強至109.1，帶動黃金維持上漲趨勢，一度逼近2680美元關口。



美聯儲官員支持今年進一步降息，預期關稅不會對通脹產生顯著影響，現時已處於或接近放緩降息步伐的時點。美聯儲亦預期通脹將繼續放緩，但有關新政府的政策或增加物價壓力風險。



數據方面，周初美國經濟數據超預期。美國11月JOLTs職位空缺紀錄得809.8萬人，超出市場預期；12月ISM非製造業PMI錄得54.1，超出市場預期。周三公布的美國12月“小非農”ADP就業人數錄得12.2萬人，不及市場預期的14萬人，創2024年8月以來最低水準。上周初請失業金人數錄得20.1萬人，為2024年2月17日當周以來新低。



技術方面，從現貨黃金4小時圖看，經過本周的穩步上行後，目前金價成功回到了2650美元的上方，並一度刷新了近一個月的高點，如果能夠進一步站穩的話，有機會再次往2700大關靠近，現階段短期均線組形成了多頭排列，MACD指標也在0軸上方延續金叉狀態。不過考慮到晚間將要公布非農數據，在此之前筆者建議保持穩健的投資策略。



