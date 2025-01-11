東湧住宅地皮下周五招標

中評社北京1月11日電／據大公報報導，特區政府今季加速賣地進程，本周二剛公布本季賣地計劃後，昨日即落實於下周五開始正式招標出售本季唯一住宅地，為東湧106B區住宅地皮，下月14日截標。



該幅臨海地皮，地段為東湧市地段第55號，地盤面積11.4615萬方呎，最少及最多可建樓面各約4.07萬方呎至40.11萬方呎，可提供約745個平均面積約540方呎單位，市場估值約6至8億元，即每呎樓面地價約1500至2000元。此地曾在2023年中推出招標，雖有發展商入標，但因出價未達所訂底價而流標。特區政府在本財年每季推地皆緩慢，非到季末才公布招標詳情。今次突然加快，或是港鐵上月底成功招標東湧東站首期住宅項目，有打鐵趁熱之勢。



葵湧工廈申建混凝土配料廠



另外，金朝陽（00878）持有的葵湧舊工廈南華冷房工業大廈，近年不斷為其重建謀出路，最新是申請重建為1幢混凝土配料廠。該舊廈的地盤面積約1.91萬方呎，擬以地積比率5.9倍建1幢逾50米高的廠房，可建樓面約11.3萬方呎，共提供4條生產線，可24小時運作，料最快明年底落成。



金朝陽過去多次申請重建該舊工廈，包括重建為1幢27層高新式工廈、1幢20層高數據中心，以及1幢21層高冷凍倉庫，均已獲批規劃許可，可建樓面均超過20萬方呎，今次混凝土配料廠的樓面卻大減約近半。