港股A股轉趨波動　散戶宜觀望

中評社北京1月11日電／據大公報報導，昨日A股和港股雙雙下跌，上證指數以全日最低位3168點收市，距離上兩期本欄目預計的第一道支持位3150也就只差了不到20點；而恒生指數也是全日受壓，給殺跌到19000點邊，收報19064點，跟筆者上一期預計的18800點衹有一步之遙。總括而言，兩個市場的弱勢是預期之中，但確實也比想像中快，因此，絕大部分場內的投資者都給2025年開年這一波的悶殺搞得有點心慌。



簡單而言，現在的局面是美國自傷800殺敵1000的招數，在美股及美元搖搖欲墜之時仍想拖累中國股市，以此打擊中國的經濟環境。其實，美匯指數過去這幾天又給硬拉上回到109之上，而美股雖然止跌，但其實都是維持那一兩百點的微弱升幅，仍是回不到道指43000點之上。



種種跡象表明，現在這一波美國強力拉升主因是：在實體產業鬥不過中國的情況之下，轉而以虛擬經濟及金融手段去打擊中國，以美息、美元、比特幣及關稅等組成一套組合拳，加之美國政權準備換屆，美國的民主黨也想在尾段顯露他的身手，以求保持日後一定的發言權和影響力，加上西方媒體穿鑿附會的負面渲染，悲觀情緒就充斥著市場，自然有不少人就投降沽貨了。



回到實際操作，因我早前較準確的預判，周初也適時地套利近八成，加上其中更有大部分都是美元及港元，我反而趁機轉換人民幣去增持A股，同時也趁低位買回一些價值型的H股及香港本地股，慢慢去建立一個更穩固的倉底。以策略計，我為A股及港股各準備三注錢去撈底增持，對應的相關指數位置分別是：A股上證指數3150、3025及2980點，港股恒指則是18800、18000及17500點。



做好風控 逢低買進



當然，我重申對中期走勢仍是十分樂觀的，市場就算到達上述的第三道關口，以技術分析看仍然在大型上升軌之上，逢低買進是可取的；不過，前提就是風控手段要好；否則，很容易在後市不斷出現的震倉下被淡友“震走”。總之，未來一兩個月只適合專業投資者及操盤員參與，建議中小散戶還是在場外吃花生較好。