吳清：加快推進新一輪資本市場改革開放

中評社北京1月11日電／據人民網報導，中國證監會10日發布消息稱，證監會近日召開貫徹中央經濟工作會議精神、推進資本市場改革發展專題座談會。中國證監會主席吳清在會上強調，加快推進新一輪資本市場改革開放。



吳清強調，證監會將更加深刻認識和把握中國資本市場主要特點和運行規律，走好中國特色金融發展之路。堅持穩中求進、以進促穩，持續推動新“國九條”（《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》）和資本市場“1＋N”政策落地見效。堅持市場化、法治化，以深化資本市場投融資綜合改革為牽引，加快推進新一輪資本市場改革開放。



與會代表圍繞進一步做好資本市場改革發展和監管工作提出了具體建議，包括：更加注重投融資平衡，從推動完善會計處理、考核機制等方面進一步打通中長期資金入市卡點堵點，持續完善有利於“長錢長投”的政策體系，加快公募基金改革，壯大長期資本、耐心資本；完善發行上市、再融資、減持等制度，增強制度包容性、適應性，更好支持科技創新和新質生產力發展；拓展優化QFII（合格境外機構投資者）和滬深股通機制，持續推進資本市場高水平制度型開放；豐富ETF（交易所交易基金）等資本市場產品供給，更好滿足投資者需要；持續加大對財務造假等嚴重違法違規行為的懲戒力度，更好保護投資者合法權益等。