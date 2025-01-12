鄭瑞崙新書《兩岸繼承經典法律案例解析》

中評社高雄1月12日電（作者 陳雅婷）由鄭瑞崙律師編著、（台灣）三民出版社發行的《兩岸繼承經典法律案例解析》，將於2025年2月中旬在高雄市律司樓舉行新書發表會。該書以深入解析兩岸繼承法律的差異和實務操作為核心，為兩岸民眾和法律從業者提供專業且實用的指引。



鄭瑞崙律師是少數同時擁有台灣與中國大陸律師執業資格的法律專家，專注於跨境法律服務。他於1999年考取台灣律師資格，並於2011年取得中國大陸律師執業資格證，成為兩岸法律領域的重要人物。



鄭律師畢業於高雄大學法律碩士班，隨後取得中國政法大學法學博士學位。在其25年的執業生涯中，他不僅在兩岸三地展開律師執業，更憑藉雙法域的執業資格，為眾多台商和大陸居民提供專業法律服務。目前，他還擔任台灣大陸委員會“台商張老師”以及海基會諮詢律師，專門協助台商和大陸居民解決涉及兩岸的法律問題。



《兩岸繼承經典法律案例解析》具有很強的實用性，全書分為三大章及附錄，針對兩岸繼承的法律差異進行詳盡剖析，並結合真實案例提出解決方案。



第一章：兩岸繼承法制重要差異之比較。有系統地比較了兩岸在繼承人順位、遺囑效力及遺產分割方式上的差異。例如，台灣遺囑需親筆書寫，而大陸允許打印遺囑。本章還深入探討了“代位繼承”與“共同繼承額度”的不同，以及在跨境繼承中如何確保遺囑的法律效力，為讀者提供了實務操作的關鍵指引。



第二章：台灣人繼承大陸遺產重要案例解析。針對台灣居民繼承大陸遺產的挑戰，本章詳細介紹了所需法律文件、程序及注意事項。例如，大陸的“夫妻共有財產制”與台灣的“法定財產制”不同，導致遺產分割爭議，鄭律師結合實務案例提供了有效解決方案。此外，書中還探討了台灣人如何避免因不熟悉大陸法律而喪失繼承權。

