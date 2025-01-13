學者研判全球安全形勢與中國海外安全挑戰

國際安全形勢與中國海外安全”論壇現場（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月13日電（實習記者 梁夏欣）《中國海外安全風險藍皮書》（2025）發布會暨中國海外安全高端論壇日前在北京舉行。此次會議圍繞著“國際安全形勢與中國海外安全”、“世界政治經濟輿論形勢與中國海外安全”、“多維視角下的中國海外安全”三個主題展開了討論。在“國際安全形勢與中國海外安全”論壇中，六位專家學者認為，全球安全形勢的變化對中國海外安全提出了全方位的新挑戰，尤其是在大國博弈、地區衝突、新興領域的信息安全和數字安全等方面。專家們指出，中國在海外的安全保障任務日益艱巨，必須在複雜多變的國際局勢中加強應對。



國防大學國家安全學院原副院長、少將唐永勝對當前全球安全形勢進行了分析。他指出，目前國際安全局勢呈現出全球變局深度展開、地緣衝突頻發、科技革命加速等三個特點，深刻影響著全球大國競爭和國家安全。他特別提及近些年爆發的烏克蘭危機展示了現代安全問題的複雜性，傳統的地緣政治手段難以解決這些問題。在當前國際秩序正經歷從冷戰後期穩定到新動蕩期的過渡之下，中國正在面臨著新的機遇與挑戰。因此中國應在全球變動的背景下，精準制定對外戰略，加強海外安全利益的保護。



國際關係學院國際政治系主任羅英傑教授表示，隨著全球安全形勢的變化，海外安全人才的培養變得愈加重要。他介紹了國際關係學院在該領域的努力。學校開設了國內為數不多的海外安全本科專業，該專業結合國際政治、法學及網絡安全等相關學科知識，著重培養學生的綜合實踐能力。羅英傑教授指出，隨著國內對海外安全的日益關注，相關領域的人才需求將持續增長，未來學生將迎來更多發展機會。他還呼籲科研院所和社會企業加強合作，共同推動海外安全人才的培養與發展。

