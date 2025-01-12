即將下台的美副防長談對華競爭 信息量大

美國副防長希克斯發表對華國防戰略專題演講 五角大樓圖 中評社華盛頓1月11日電（記者 余東暉）再過十天即將下台的美國副防長希克斯（Kathleen H. Hicks）10日發表美國對華國防政策專題演講，大談美國要在對華戰略競爭中勝出的四大“經驗教訓”，包括避免誤解和誤判；並定義“美國勝利”的三大標準，包括避免美中戰爭。



這位女性美國副防長10日專門到曾經擔任過美國副防長的保羅·尼采創建的約翰·霍普金斯大學高級國際研究院（SAIS）發表題為“超越中國：戰略競爭的經驗教訓”的專題演講。這個演講堪稱五角大樓過去四年對華競爭的工作總結，信息量頗豐。



希克斯開場宣稱，中國不是前蘇聯集團，要想在戰略競爭中獲勝，不能靠40年前的“故伎重演”。毫無疑問，美中正處於戰略競爭中。“中國是唯一有意願、並且越來越有實力重塑國際秩序的國家，它結合自己的經濟、外交、技術和軍事實力，挑戰長期以來為許多人帶來巨大利益的穩定、開放的國際體系”。



希克斯強調，競爭並不意味著衝突，因為沒有人希望這樣的戰爭帶來全球性的破壞。她聲稱，美國的目標是中方“每天自言自語‘今天不是時候’，並且讓他們今天以及從現在到2027年、2035年、2049年以後的每一天都這麼想”。