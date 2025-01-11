網評：公攤困境縮影，五萬公攤電費業主拒繳

中評社北京1月11日電／網評：五萬公攤電費業主拒繳，公攤困境的一個縮影

來源：光明日報 作者：光明網評論員

日前有媒體報導，某地的一位業主反映，2022年和2023年物業未解決他提出的擾民問題，拒繳了物業費。同時，他要求物業提供公攤水電費明細再繳費，講清五萬電費、一千噸水費用在哪了，但物業沒有提供。近日，物業以長時間欠繳公攤水電費為由，將唐先生家的水表拆下，停了水。事件升級之後，媒體開始介入。



這是一件小事——一個普通的民事糾紛。但是事件卻又很“大”，因為牽扯到“公攤”——當前房地產市場極受關注的議題。



整個事件其實就是“公攤困境”的一個縮影，公攤說不清、道不明，在業主心裡終究是缺乏合理性的。這也是為什麼這件小事成了熱搜，事情雖小，但背後的道理很大，人人感同身受。而要想從根本上解決，恐怕真的得拆解清楚公攤這個房地產市場的“元問題”才行。



公攤，近些年已經飽受質疑。而從各地的表現看，取消公攤已經漸成趨勢。12月17日，河北省張家口市發文明確，取消商品房銷售價格限價機制，鼓勵實行“現房銷售”，逐步推進“取消公攤”。12月12日，湖南省衡陽市發文明確，自2025年1月1日起，商品房銷售實行套內建築面積計價。更早的時候，廣東肇慶、安徽合肥、湖南湘潭等地都提出逐步“取消公攤”。



這個方向是值得肯定的。其實新聞中所涉及的這件小事就已經展現了公攤的關鍵所在：語焉不詳、空間巨大、難以形成共識。由於公攤可能存在已久，在多數狀況下也許不至於引發眾多的社會糾紛。但隨著房地產市場整體格局發生變化，社會對公攤更加敏感，未來圍繞公攤的權益和費用，類似的爭議只怕會呈現高發趨勢。