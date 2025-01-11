慶祝中國人民警察節　全國公安機關開展活動

中評社北京1月11日電／據人民日報報導，1月10日是第五個中國人民警察節。全國公安機關和廣大公安民警開展了升警旗、唱警歌、重溫入警誓詞等一系列莊重熱烈的慶祝活動。



連日來，各地公安機關結合本地實際，開展了一系列豐富多彩的慶祝活動。上海、湖北、甘肅等地公安機關緊密結合“人民公安從這裡走來”主題宣傳活動，組織公安民警走進警察博物館、警史館、榮譽長廊等學習參觀。北京、天津、江西、新疆等地公安機關通過舉辦英模事跡報告會、表彰儀式等，積極營造學習先進、爭當先進濃厚氛圍。山東、江蘇、四川、重慶、廣西等地公安機關推出系列主題報導，開展警營開放日等活動，展示公安工作和隊伍建設取得的新成就。黑龍江、吉林公安機關將警察節慶祝活動與冬季冰雪旅遊秩序維護相結合，積極營造文明有序旅遊環境。遼寧、安徽、湖南、青海等地公安機關積極開展向公安烈士、因公犧牲民警輔警家屬和因公傷殘民警輔警走訪慰問活動，傳遞關愛。海南、廣東、陝西等地公安機關推出“敬禮·警旗”主題活動等，匯聚平安合力。浙江、福建、河南、雲南、貴州、寧夏等地公安機關推出一批主題海報、短視頻作品，營造濃厚節日氛圍。鐵路、民航公安機關，海關緝私部門和國家移民管理部門結合警種特色，組織開展了形式多樣的慶祝活動。香港、澳門警務部門代表赴內地參加警察節系列活動，並與公安特勤部門開展演練交流。



警察節期間，廣大公安民警始終堅守在防風險、保安全、護穩定、促發展第一線。河北、山西、內蒙古、兵團公安機關組織民警深入社區農村企業學校，解決群眾“急難事”、企業“煩心事”。西藏公安機關全力投入日喀則市定日縣6.8級地震搶險救援工作，持續組織開展救助群眾、應急處突和治安巡邏防控各項工作。