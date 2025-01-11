2024年全國刑事案件同比下降25.7%

中評社北京1月11日電／據人民日報報導，公安部10日召開的新聞發布會表示：2024年，全國刑事案件同比下降25.7%，治安案件同比基本持平，社會治安形勢持續保持平穩。全國道路交通安全形勢總體平穩，連續63個月未發生特大交通事故。



2024年，全國公安機關常態化開展掃黑除惡鬥爭，共偵辦涉黑案件121起，惡勢力犯罪案件1883起，破獲各類刑事案件1.17萬起；縱深推進“平安長江”專項行動，破獲長江水域突出違法犯罪6700餘起，有力維護了長江水域生態安全、經濟安全、公共安全；持續開展“昆侖2024”專項行動，破獲食品藥品安全犯罪案件1.7萬餘起；深入開展禁毒“清源斷流”行動，偵破毒品案件3.8萬起，繳獲各類毒品24.4噸；依法嚴厲打擊、嚴密防範各類經濟犯罪活動，共破獲現行經濟犯罪案件7.8萬起，挽回經濟損失306.7億元；開展“國門利劍2024”聯合行動，偵辦各類走私犯罪案件5719起，案值1219.3億元；扎實推進美麗中國建設，偵辦破壞環境資源保護犯罪案件4.8萬起。



2024年，公安機關持續深化高頻戶政業務“跨省通辦”和身份證等異地辦理業務，推進全面實施身份證換補領“全程網辦”，不斷推出公安交通管理改革新措施，進一步優化過境免簽政策。其中，在“跨省通辦”業務中，公安機關累計辦理戶口遷移463萬筆、開具戶籍類證明275萬筆，辦理首次申領居民身份證53萬張、臨時居民身份證174萬張，為群眾節省了大量時間和經濟成本。



據介紹，2024年，全國公安機關共有208名民警、174名輔警因公犧牲，4743名民警、3710名輔警因公負傷，授予（追授）全國公安系統一級英模2名、二級英模59名，選樹宣傳全國“公安楷模”個人2名、集體6個，“最美基層民警”20人。