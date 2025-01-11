紅十字心理救援隊為受災群眾提供心理咨詢

心理救援隊正在搭建工作站帳篷（圖源：中國紅十字會總會） 中評社北京1月11日電／據人民日報報導，今天上午，四川省紅十字心理救援隊已到達位於震中的定日縣長所鄉強嘎村開展心理救援工作。為緩解地震給孩子們帶來的心理影響，隊員們帶領安置點的小朋友玩遊戲、唱歌、畫畫。同時救援隊在此設置了工作站，為有需求的受災群眾及時提供心理咨詢。