美國宣布對俄羅斯能源領域新一輪制裁

中評社北京1月11日電／據新華網報導，美國政府10日宣布對俄羅斯的新一輪制裁，目標包括俄大型石油天然氣生產企業、石油海運出口業務、油田服務提供商、用於出口的石油和天然氣生產項目，以及能源領域高級官員、企業高管等。



美國財政部當天發表聲明，宣布對兩家俄大型石油天然氣生產企業——俄羅斯天然氣工業石油公司和蘇爾古特石油天然氣公司及這兩家企業的數十家子公司實施制裁。另有183艘運油船及其他船只受制裁，理由是這些船只組成所謂“影子船隊”，運輸受美制裁的俄出口石油。同時被制裁的還有30餘家俄本土油田服務提供商，以及俄能源領域高級官員和企業高管等。



美財政部的制裁措施還包括，將此前被豁免的能源支付中介服務重新納入對俄銀行制裁框架、切斷俄獲取與原油開採和石油產品生產相關的美國服務。



美國國務院當天同步發表聲明，宣布對俄羅斯國家原子能公司14名高管、俄兩座液化天然氣出口終端設施和東方石油項目的運營企業實施制裁，同時制裁所謂幫助俄石油和天然氣出口活動規避美制裁的若干實體。



當天，美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電話。根據白宮發布的通話紀要，拜登向澤連斯基通報了美政府近期對烏軍事援助及上述對俄制裁等情況。澤連斯基向拜登通報了烏軍在俄烏衝突當前形勢下的戰略規劃。