《中國評論》月刊第325期內容介紹

第325期《中國評論》月刊2025年1月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港1月14日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第325期《中國評論》月刊2025年1月號已出刊。本期《中國評論》共刊發20篇文章，涵蓋兩岸、台灣、國際、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦美國涉台政策與風險，刊發了《特朗普2.0時代的對台政策前瞻》《特朗普第二任期美國涉台政策走向及其結構性制約》和《美國支持台灣當局拓展“國際空間”的態勢、特點與影響》三篇文章。



中國社會科學院台灣研究所綜合室主任、研究員張華發表《特朗普2.0時代的對台政策前瞻》一文。文章指出，當前中美關係發展態勢、特朗普第一任內的對台政策以及特朗普在此次競選期間的涉台講話，是觀察特朗普第二任內對台政策的重要指標。特朗普處理中美關係的態度、賴清德當局對美訴求的配合度及美國內親台勢力的影響力，將影響特朗普對台政策的具體走向。特朗普將延續美國歷屆政府對台政策框架，與中國“交易”台灣的可能性不大，但同時會在要求台繳交“保護費”、管控“台獨”冒進等方面有新作為。



在《特朗普第二任期美國涉台政策走向及其結構性制約》一文中，國際關係學院對台戰略預置和重點問題創新研究團隊負責人、海峽兩岸關係法學研究會理事鍾厚濤指出，特朗普第二任期在涉台政策上將以“美國優先”為戰略目標、以“大國競爭”為戰略框架、以“訛台遏陸”為戰術設計，將台灣塑造為戰略上配合美國、政治上親近美國、經貿上融入美國、安全上依賴美國的新盟伴。與此同時，美國還將對大陸霸權與對台灣霸凌雙向發力，將台灣問題與對華貿易戰、科技戰等組合捆綁，進而製造議題叠加的共振效應。台海局勢將呈現對抗螺旋升級、臨界點被逐漸逼近的基本態勢。未來中國大陸應保持高度戰略定力，以穩健的實力增長為支撐，確保台海局勢總體可控可塑，堅決遏制“台獨”和反對外部勢力干涉，在發展中推進國家統一進程。

