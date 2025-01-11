馬斯克涉歐言論引發歐洲多國不滿

中評社北京1月11日電／據新華網報導，美國企業家埃隆·馬斯克近日針對歐洲多國政治事務發表言論，其中包括公開支持歐洲極右翼政治力量、批評英國首相斯塔默對英國多年前發生的性侵事件處置不力等，相關言論引發歐洲多國不滿。



德國定於2月23日舉行新一屆聯邦議院選舉。就在德國各黨積極開展競選活動之際，馬斯克多次公開支持極右翼的德國選擇黨，並在本月9日通過社交媒體X與德國選擇黨主席愛麗絲·魏德爾視頻連線時稱“衹有選擇黨才能拯救德國”“強烈建議人們投票給選擇黨”。



本月4日，德國總理朔爾茨對媒體表示，馬斯克支持德國選擇黨的相關言論“令人擔憂”。他說，德國公民的意願才是決定性的，而不是某個美國億萬富翁的言論。



據報導，德國聯邦議院正在審查馬斯克9日的視頻連線活動是否可能構成對競選活動的非法干擾。歐盟方面也在對此事進行調查。



此外，馬斯克近期還在社交媒體X上發表大量攻擊英首相斯塔默的言論，呼籲其下台。他指責斯塔默是兒童誘騙性侵犯罪團夥的“同謀”，呼籲對犯罪團夥進行新的調查。馬斯克還表示“工黨需要新領導人”，呼籲英國國王查爾斯解散議會，重新舉行大選。



針對馬斯克上述言論，斯塔默表示，那些廣泛傳播謊言和錯誤信息的人並不關心受害者，“他們只關心自己”。



