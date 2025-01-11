加州山火“燒傷”美國房屋保險業

中評社北京1月11日電／據新華網報導，從好萊塢山、太平洋海濱度假區到加州理工學院所在的文化名城帕薩迪納……近來襲擊美國加利福尼亞州南部洛杉磯縣及周邊地區的山火愈燒愈烈，上萬座房屋、商店等建築已經被毀，財產損失難以估量。



加州山火是每年“例常”，且破壞程度漸趨升級，衝擊美國的保險業。因為火災賠付風險過高，不少保險公司對加州房屋保險業務唯恐避之不及。



風險高 難獲保



本周燃起的這波山火重災區之一是位於太平洋海岸和聖莫尼卡山之間的高檔社區帕西菲克帕利塞茲。這裡房價高昂，不過已被加州政府列為加州南部5個山火風險最大地區之一。正因如此，它也是美國房屋保險覆蓋率最低的地區之一。



據《舊金山紀事報》報導，美國“州農場保險公司”去年決定對加州7.2萬座獨棟房和公寓房停保，此舉意味著它放棄了在帕西菲克帕利塞茲房屋保險市場近七成份額。



在美國，買房人購買房屋保險是常規操作，以保障房屋遭遇意外事故或災害時得到賠償，彌補財產損失。



加州是美國人口最多、房價最高的州，但野火、山洪、風暴等極端天氣災害多發。也正因此，近年來，不少大型保險公司取消了在加州的房屋保險業務。



不包括洛杉磯地區本周燃起的山火，加州歷史上最具破壞性的20起野火中，大多數發生在2015年以後。



與之相對應的現象是，在加州“火災高風險區”買房的業主越來越難獲得和負擔房屋保險。據美聯社報導，2023年，在加州保險市場份額最大的12家大型保險公司中，有7家暫停或限制在加州簽訂新的房屋保險保單。



