胡軍盧芳主演話劇《雷雨》開啟巡演

《雷雨》劇照（圖源：國家大劇院） 中評社北京1月11日電／據中國網報導，1月8日，李六乙導演話劇《雷雨》在國家大劇院迎來世界首演。



這部作品由香港藝術節委約，李六乙導演，張叔平擔任舞台美術及服裝設計，北京人藝國家一級演員胡軍飾演周朴園，北京人藝演員盧芳飾演蘩漪，中央戲劇學院表演系教授李紅飾演魯侍萍，北京人藝演員苗馳飾演周萍、李小萌飾演四鳳。接下來《雷雨》將赴成都、重慶、西安、上海、香港（已售罄）、新加坡等地巡演。



《雷雨》作為中國現代話劇的里程碑之作，自1934年發表以來，便以其獨特的藝術魅力和深刻的現實主義精神，成為中國話劇史上不可或缺的一部分。此次2025李六乙版《雷雨》，依據曹禺1936年發表的單行本排演，回到曹禺，回到文學，回到戲劇本身，不僅是一次對經典的致敬，更是一次對戲劇藝術的深入探索和創新。



胡軍飾演的周朴園，以其純熟的演技將角色的陰鷙、殘酷與善良表現得淋漓盡致；盧芳飾演的蘩漪，則如一團燃燒的冷火，熾熱而又陰暗，讓觀眾深刻感受到了角色的複雜與矛盾。此外，李紅、苗馳、李小萌等演員也以其出色的表演，為觀眾呈現了一場視覺與心靈的盛宴。



除了演員們的精彩演繹，舞台設計、燈光效果以及音效等也為整個演出增色不少。簡約而富有深意的藍色“深淵”，寓意豐富的舞台調度與演員們的表演相得益彰，共同營造出了一個既真實又虛幻的世界。“序幕”和“尾聲”的恢復，燈光與音效的巧妙運用，讓觀眾置身於故事和自己的人生經歷中，與角色們共同經歷一場心靈宇宙的震蕩。