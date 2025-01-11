特朗普在“封口費”案中被判無條件釋放

中評社北京1月11日電／據新華網報導，美國紐約州最高法院法官胡安·梅爾尚10日就美國候任總統特朗普所涉“封口費”案作出判決，宣布特朗普為重罪犯，但予以無條件釋放。



根據判決，特朗普免於入獄，也沒有受到罰款或緩行處罰。梅爾尚在宣讀判決時說，雖然對美國總統異乎尋常的法律保護超過其他因素，但這些保護“不會降低犯罪的嚴重性，也不會以任何方式讓犯罪變得正當”。



特朗普當天以視頻方式出席宣判聽證會，並堅稱自己無辜，沒有做任何錯事。曼哈頓地區檢方在聽證會上建議法官作出無條件釋放判決。根據有關法律規定，特朗普在宣判後可以啟動上訴程序。特朗普隨後在社交媒體上宣布，將會就這一判決提起上訴。



梅爾尚3日在宣布該案宣判日期時表示，考慮到總統豁免權及其他現實情況後，要確保了結此案並給被告留出上訴選項，作出無條件釋放判決看起來是最可行的解決方案。



特朗普代理律師近日分別在紐約州最高法院上訴法庭、紐約州上訴法院和美國最高法院提起動議，以總統豁免權為由要求中止“封口費”案判決，但均遭到拒絕。



美國紐約市一個由12人組成的陪審團在2024年5月30日裁定，特朗普為隱瞞2016年美國總統選舉期間向一名成人電影女演員支付13萬美元“封口費”一事，偽造商業記錄，違反紐約州相關法律，所涉34項刑事指控成立。該案判決日期最初定在2024年7月11日，後被幾度推遲。