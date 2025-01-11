2025年全國文物局長會議召開

中評社北京1月11日電／據中國網報導，1月8日至9日，2025年全國文物局長會議在京召開。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平文化思想，落實全國宣傳部長會議、全國文化和旅遊廳局長會議部署要求，總結2024年工作，布置2025年重點任務，推動文物事業高質量發展，更好擔負起新時代的文化使命。文化和旅遊部黨組書記、部長孫業禮出席會議並講話，文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群作工作報告。國家文物局副局長解冰、羅文利、喬雲飛、孫德立出席會議。



會議指出，以習近平同志為核心的黨中央高度重視、親切關懷文物工作，為做好新時代新征程文物工作指明了前進方向、提供了根本遵循。一年來，全國文物系統貫徹落實習近平總書記重要指示批示堅決有力，文物法制建設取得突破，文物保護法修訂公布；重點領域工作亮點頻現，第四次全國文物普查有序實施，“北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作”申遺成功；扎實推進文物“大保護”格局構建，文物資源管理做細做實，文物系統性保護得到加強，文物安全責任不斷壓實；創新加強文物研究闡釋和傳承利用，文物考古研究深入推進，博物館紀念館教育功能切實增強，文物傳播力影響力持續攀升；文物系統精神面貌昂揚向上，各項工作取得新進展新成效，文物事業高質量發展邁出堅實步伐。



會議強調，做好2025年及今後一個時期文物工作，要深入學習實踐習近平文化思想，認真貫徹落實黨中央重大決策部署，以改革創新精神推動文物事業高質量發展。全面貫徹落實新修訂的文物保護法，加強考古和文明研究闡釋，強化文化遺產系統性保護，深入推進第四次全國文物普查，切實維護好文物安全，擴大優質文博產品和服務供給，切實發揮革命文物作用，著力推進文物科技教育人才一體化發展，深化文物領域國際交流合作。



會議要求，要落實落細黨的文化領導權，扎實做好“十四五”規劃總結評估和“十五五”規劃編制實施，持續深化文物改革創新，建強用好幹部人才隊伍，不斷開創文物事業高質量發展新局面，為強國建設、民族復興築牢文化根基、貢獻文物力量。



會上，國家文物局有關司室主要負責同志就重點工作進行交流發言。中央和國家機關有關部門，國家文物局各司室、各直屬單位，各省（區、市）及新疆生產建設兵團文物局，有關文博單位、部分合作高校負責同志參加會議。