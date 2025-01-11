中國高鐵為何能“杯水不灑、立幣不倒”

中評社北京1月11日電／據人民網報導，如今，乘坐高鐵已成為人們日常出行的重要方式。從熱帶海濱到北方草原，從戈壁沙漠到崇山峻嶺，中國高鐵成為一道亮麗的風景。



數據顯示，截至2024年底，我國高速鐵路營業里程達4.8萬公里。我國是世界上高速鐵路運營里程最長、商業運營速度最高、高鐵技術最全面、運營場景最為豐富的國家。



中國高鐵為何又快又穩？這背後藏著不少科技奧秘。



就動車組而言，既要採用大功率牽引動力，提供足夠的牽引力，達到列車最高速度、加速度性能和爬坡能力等動力性指標，又要有可以滿足列車安全、可靠、平穩運行要求的車體、轉向架、制動系統等。



“快”的秘密，還藏在流線型的車頭中。因為速度越快，空氣阻力越大，採用流線型車頭、加大長細比，能夠減少阻力系數，提高運行速度。比如，復興號CR400BF的“頭型”比和諧號長2米左右，整體形態更具流線型，使其運行阻力降低了12%，因此列車更快、更節能。



車頭兩側的導流槽，則是動車組“穩”的原因之一。當列車高速運行時，氣流會帶來向上的抬升力，讓車頭“發飄”。應用導流槽，有利於引導空氣從鼻錐流到導流槽產生向下的壓力，如同附加了一雙強有力的“手”，助力列車平穩疾行。



動車組跑得又快又穩，還要歸功於轉向架。轉向架，被稱為高速動車組的“飛毛腿”，是在構架上裝有兩個輪對組成的“小車”。它可用於鐵路車輛轉向，配合道岔完成拐彎。



轉向架如何適應高速運行？隨著速度的提高，車輛可能會出現失穩現象，一旦失穩，車輪將衝擊鋼軌，甚至造成脫軌。高速轉向架通過採用軸箱彈性定位、空氣彈簧、軸箱彈簧、各類減振器、弧形車輪踏面等，避免在車輛運行速度範圍內運動失穩。高速動車組轉向架的失穩臨界速度可達到500千米每小時以上，這讓我國高速鐵路運行具有較高的安全冗餘。