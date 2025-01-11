韓國墜機黑匣子在飛機撞毀前4分鐘停止記錄

中評社北京1月11日電／韓國國土交通部下屬航空鐵路事故調查委員會11日說，務安墜機事故飛機的黑匣子在飛機撞毀前4分鐘停止記錄，導致部分記錄缺失。



新華社報導，韓國航空鐵路事故調查委員會表示，美國國家運輸安全委員會對事故飛機的飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器進行分析後發現，在飛機撞擊機場混凝土方位角設施（航向信標台）前約4分鐘，兩個黑匣子都停止資料存儲。調查委員會表示將調查數據未保存的原因。



調查委員會還表示，儘管兩個黑匣子數據對事故調查很重要，但調查不僅依賴於這兩項數據，還將通過對多種資料進行分析，盡最大努力查明事故原因。



韓聯社報導說，從飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器記錄看，黑匣子自撞擊4分鐘前的8時59分起未保存數據，這使得分析機長髮出“Mayday”求救信號後升高飛行高度並嘗試著陸期間的具體情況變得困難。為重現事故時情形，調查委員會正針對務安機場管制記錄、事故發生瞬間影像資料、現場殘骸等進行分析。



由泰國曼谷起飛的韓國濟州航空7C2216號航班于韓國當地時間2024年12月29日上午9時7分許，在位於全羅南道的務安機場降落時墜毀。機上175名乘客和6名機組人員除2名乘務員獲救，其餘179人全部遇難。