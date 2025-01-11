迎新戲雪　“熱”力無限

圖為北大湖滑雪度假區。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月11日電／據人民網報導，歲末年初，春節的腳步越走越近，從北國的銀裝素裹，到南疆的冰雪奇觀，當新年融入冰雪的味道，一場全民暢享的歡樂盛宴也拉開帷幕。迎新戲雪，在這個冬日綻放出道道滾燙“熱”力。



“冰雪＋”花樣上新



近年來，冰雪經濟因其獨特的魅力，逐漸成為各地發展的新亮點。各地紛紛打造獨具特色的冰雪旅遊新地標，吸引大批遊客探尋新奇體驗。



在吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區的北大湖滑雪度假區，一條條雪道宛若由山頂垂下的白色綢緞，滑雪愛好者在群山與樹影間飛馳而下，享受著冰雪運動的激情與快樂。



近年來，吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區不斷創新供給，打造文旅消費新場景。迎接新雪季，該試驗區不僅提供了人參代茶飲等特色服務，還在雪場設立了中醫康養館，通過推拿、刮痧、拔罐等中醫療法服務雪友，實現冰雪旅遊與文化、健康產業的深度融合。



依托得天獨厚的冰雪資源，新疆阿勒泰打造“冰雪＋”特色冰雪節事活動。2023－2024雪季，全地區冬季旅遊累計接待遊客1281.08萬人次，實現旅遊收入115.3億元，為當地冰雪經濟的發展注入了強勁動力。阿勒泰地區通過提升硬件設施和服務水平，不僅吸引了大量滑雪愛好者，也帶動了周邊餐飲、住宿等相關產業的發展，形成冰雪經濟的良性循環。



在內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗，“歌游內蒙古·天天冰雪那達慕”活動吸引了眾多遊客。人們在廣闊的雪原上騎馬射箭、載歌載舞、越野穿越，體驗著冰雪與民俗文化的完美融合。



2024年年初，“十四冬”的成功舉辦，讓內蒙古多地嘗到“冰天雪地也是金山銀山”的甜頭。這個冬季，內蒙古繼續大力推動冰雪場地設施建設，推出豐富多彩的冰雪主題活動，吸引遊客參與，進一步激發消費活力。