王毅在結束對非洲四國訪問後接受中國媒體採訪

中評社北京1月11日電／新華社報導，2025年1月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在結束對納米比亞、剛果（布）、乍得、尼日利亞的訪問後接受中國媒體的採訪。全文如下：



一、問：此行延續了中國外長連續35年新年首訪非洲的傳統。世界百年變局衝擊下，這一傳統有何現實意義？此訪有何突出感受？



王毅：中國外長每次新年首訪必到非洲，這是中國外交的優良傳統和鮮明特色。這一作法35年來一以貫之，從未改變，從不動搖，在國際交往史上獨一無二、獨樹一幟。我們希望通過堅持新年首訪這一傳統，向世界表明，無論國際地區形勢發生什麼變化，中國初心不改，始終是非洲兄弟姐妹們最可信的朋友，始終是非洲各國追求發展振興最可靠的伙伴，始終是非洲在國際舞台上最堅強的後盾，始終把非洲置於中國外交全局的優先和重要位置。



非洲是發展中國家最集中的大陸，國際社會理應更多關心和支持非洲。中國外交歷來主持公道，踐行平等。我們從非洲爭取民族獨立解放到現在謀求發展振興，都堅定支持非洲的正當訴求，都明確主張解決對非洲的歷史不公，這也從根本上體現了中國共產黨的國際主義精神和天下大同的世界情懷。



非洲國家將心比心，也堅定支持中國維護國家主權和領土完整的正當立場，在涉及中國核心利益和重大關切的問題上，毫不猶豫地與中國站在一起。此訪期間，非方領導人紛紛重申將繼續堅定奉行一個中國原則、支持中國的統一大業。非方還就西藏地震災害向中方表示慰問，彰顯了中非人民之間的深厚情誼。



此訪也是落實2024年中非合作論壇北京峰會成果之旅。在習近平主席親自擘畫下，中國與非洲所有建交國實現了戰略伙伴關係“全覆蓋”，中非命運共同體定位提升至“全天候”層級，峰會取得的豐碩成果展現出中非合作的壯麗氣象。此訪的中心話題，就是如何把習近平主席提出的中非攜手推進現代化“十大伙伴行動”落地落實，將中非達成的一系列戰略共識轉化為中非關係持之以恆的發展動力。一路上，非洲國家勵精圖治、發展振興的情景令人振奮，中非共逐現代化之夢的合作碩果催人奮進。中非傳統友誼得到弘揚，互利合作之路越走越寬，多邊協調配合更為緊密，中非雙方正在成為引領全球南方團結合作的重要力量。

