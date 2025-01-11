神秘之城：電騙園區有“重慶森林”

园內各式消费场所一应俱全。（图片来源：大公报） 園區表面平靜，守衛森嚴，偶爾有人在園區內走動。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月11日電／據大公報報導，在泰國與緬甸妙瓦底鎮一河之隔的湄索鎮，原是個純朴小鎮，惟隨著妙瓦底成了東南亞最大的電騙中心及臭名昭著的販賣人口區後，湄索小鎮亦變得熱鬧起來，連接兩國的關口的人流車流更是川流不息。



不過，更繁忙的是分布在河對岸十多個大小不等的詐騙園，沿著兩國交界的莫艾河，由北至南臨河建成，大致分為三大片區，頭尾相隔2、30公里。記者將現時的衛星地圖與5、6年前對照，發現這些片區，之前大都荒蕪，據當地人指，這些片區都是近年大興土木，速度之快、規模之大，令人咋舌。



每幢建築滲滿被騙中國人血汗



大公報記者在湄索隔河所見，當中不少園區仍有多個地盤在動工，而各園區內的建築物井然有序，非常漂亮。園內各式消費場所一應俱全，不知情的人，還以為是遊客區的度假村或別墅群。這裡每幢建築的一磚一瓦，每幢建築物都滲滿了中國人的血汗。詐騙園區內的“欣欣向榮”，與一河之隔的泰國農村的鐵皮屋和荒蕪，形成強烈對比。



高墻包圍 設了望台把守



從關口沿著兩國交界的河邊，約15分鐘車程，記者便到了KK園區的對岸。隔著100米的莫艾河，記者所見，“KK園片區”被高達3、4米水泥墻和鐵絲網全部圍著，每隔一定距離有了望台，可說是戒備森嚴。圍城內外是完全是兩個世界。