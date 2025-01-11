馬爾代夫總統穆伊茲會見王毅

中評社北京1月11日電／當地時間1月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅結束訪問非洲回國途中經停馬爾代夫，與馬爾代夫總統穆伊茲進行了友好會見。



新華社報導，穆伊茲請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候。穆伊茲說，我去年對中國進行的國事訪問十分成功，留下很多美好回憶。習近平主席邀請我作為當年首位訪華外國元首，體現了兩國關係的特殊性。習主席訪馬時提出建設的中馬友誼大橋已經落成，造福了馬爾代夫人民，成為兩國友好的象徵。馬中兩國始終相互理解、真誠相待，雙方保持著密切高層交往，合作成果豐碩，很高興中國已成為馬爾代夫第一大遊客來源國。馬爾代夫願永遠做中國最親密的伙伴，不斷鞏固傳統友誼，密切各領域合作，推動兩國關係取得更大發展。馬方讚賞中國為維護世界和平穩定展現的領導力，願同中方加強在國際地區事務中的協調配合，共同維護國際公平正義。



王毅轉達習近平主席對穆伊茲的親切問候和新年祝福。王毅說，去年今天，閣下成功對中國進行國事訪問，成為中馬關係的高光時刻。兩國元首一致同意將中馬關係提升為全面戰略合作伙伴，共同致力於打造中馬命運共同體，為兩國關係擘劃了廣闊前景。一年來，雙方積極落實兩國元首共識，政治互信持續提升，務實合作深入推進，傳統友誼更加深厚。新的一年，期待雙方趁勢而上，加強戰略協調，深化全方位合作，更好造福兩國人民。



王毅表示，中馬合作樹立了大小國家相互尊重、平等相待、共同發展的典範。中方讚賞總統閣下和馬爾代夫政府堅定奉行對華友好政策，堅定恪守一個中國原則。中方將一如既往支持馬方維護國家獨立主權，積極探索符合本國國情的發展道路。當前國際形勢變亂交織，中國是動蕩世界中最重要的穩定力量，我們願同包括馬爾代夫在內的世界各國一道，落實好三大全球倡議，推動構建公正合理的全球治理體系，共同建設人類命運共同體。