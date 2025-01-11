胡塞武裝襲擊美國航母　以軍襲擊胡塞武裝目標

中評社北京1月11日電／也門胡塞武裝10日說，該組織在紅海北部對一艘美國航母發動導彈襲擊，並向以色列特拉維夫發射裝有炸彈的無人機。以色列國防軍同日說，以軍戰機襲擊了也門西海岸和內陸地區的胡塞武裝軍事目標。



新華社報導，胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞在該組織控制的馬西拉電視台發表視頻聲明說：“在過去48小時內，我們進行了幾次軍事行動，其中最突出的是用幾枚巡航導彈和無人機在紅海北部對美國‘杜魯門’號航母及其隨行軍艦發動了襲擊。”



薩雷亞還表示，胡塞武裝9日使用3架無人機打擊了以色列特拉維夫的幾個目標，並成功擊中目標。



以色列國防軍10日發表聲明說，在以軍情報局和海軍的指揮下，以空軍戰機襲擊了也門西海岸和內陸地區的胡塞武裝軍事目標。這些目標包括希扎茲發電站的軍事基礎設施站點，該發電站是胡塞武裝軍事活動的關鍵能源來源。以軍還襲擊了荷台達的軍事基礎設施和拉斯伊薩港，胡塞武裝利用這些民用基礎設施進行“恐怖活動”。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈襲擊紅海和阿拉伯海水域目標，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地帶的軍事行動。美國、英國和以色列也多次對胡塞武裝目標發動空襲。